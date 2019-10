Auch das Busfahren will gelernt sein

Nachdem die Polizei unter Federführung der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Aalen bei rund 50 Einschulungsfeiern im Ostalbkreis wichtige Informationen an die Eltern und Großeltern zur Verkehrssicherheit der ABC-​Schützen weitergegeben hat, werden in den kommenden Wochen an zahlreichen Schulen im Ostalbkreis „Schulwegtrainings“ durchgeführt. Ziel dabei ist, insbesondere Grundschulkinder für die Gefahren in und um den Bus zu sensibilisieren, über das richtige Verhalten an Bushaltestellen aber auch innerhalb des Busses aufzuklären, um so Gefahrensituationen erst gar nicht entstehen zu lassen.

Am Donnerstag waren drei Klassen der Franz-​von-​Assisi-​Schule in Waldstetten die Zielgruppe der Verkehrserzieher. Diese bekamen Hinweise auf das richtige Verhalten auf dem Weg zur Haltestelle und an der Haltestelle selbst. Dabei wurde auch der Schulweg von Zuhause zum und mit dem Bus, inklusive frühem Aufstehen und rechtzeitigem Losgehen zur Bushaltestelle besprochen.



