Großes Interesse am Handwerk beim Berufsfindungstag

Fotos: edk

Die Rekordzahl an Jugendlichen am Berufsfindungtag war auch ein Bekenntnis zum Interesse der Schüler und Schülerinnen am Handwerk. Obwohl es in Strömen regnete, ließen sich die Besucher aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd nicht aufhalten.

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Edda Eschelbach

Teenager der Gemeinschafts-​, Real– und Werkrealschulen bekamen Einblicke in zahlreiche Berufe und konnten in verschiedenen Werkstätten in die Handwerksberufe reinschnuppern. Was sie im Rahmen des Infotages geboten bekamen, erfahren sie am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

