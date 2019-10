Kreisliga-​Gipfeltreffen: Durlangen fordert Primus Straßdorf heraus

Was der FC Mögglingen ( 16 ) am siebten Spieltag nicht geschafft hat, versucht der FC Durlangen ( 16 ) nun am neunten Spieltag nachzuholen: Der Tabellenzweite möchte im Topspiel dem Spitzenreiter TV Straßdorf ( 24 ) die erste Saisonniederlage beibringen. Auch auf die Mögglinger wartet an diesem Sonntag nicht gerade ein einfaches Spiel im Derby daheim gegen den TSV Heubach ( 13 ).

Der Tabellendritte FC Mögglingen empfängt zum Nachbarschaftsduell am Sonntag den TSV Heubach, der aktuell auf Rang sechs liegt. Die Heubacher mussten am vergangenen Spieltag gegen den TV Heuchlingen ( 10 ) eine überraschende 2 : 5 -Heimniederlage hinnehmen, aber mit der 26 -​Tore-​Offensive des TSV ist immer zu rechnen. (Text: Maximilian Wanzek)

Den ausführlichen Bericht sowie alles weitere aus den anderen Kreisligen lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Acht Siege aus acht Spielen,Punkte auf dem Konto, eine Tordifferenz von plusund die beste Abwehr der Liga. Das ist aktuell der TV Straßdorf, der am Sonntag den TabellenzweitenDurlangen zu Gast hat. Die Durlanger mussten schon zwei Niederlagen und ein Unentschieden einstecken, zuletzt unterlag man demMögglingen daheim mit. Allerdings haben die Gäste ein Tor mehr erzielt als der Tabellenführer. Auch wenn die Statistiken für den TV Straßdorf sprechen, sollte man denDurlangen in diesem Spitzenspiel nicht unterschätzen. Jedoch hat der TVS auch bei einer Niederlage immer noch ein Polster von mindestens fünf Punkten.

