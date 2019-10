Probleme im Einhorn-​Tunnel

Im Einhorn Tunnel ist derzeit (Donnerstagnachmittag) in Fahrtrichtung Stuttgart die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 40 Stundenkilometer beschränkt, gleichzeitig wird dort der Verkehr von Aalen kommend durch Absperrbaken nach rechts verschwenkt. Grund dafür ist eine gebrochene Abdeckung eines in der Fahrbahn eingebauten Kabelschachtes. Dieser Schacht wird im Normalbetrieb permanent vom Schwerverkehr überfahren. Da ein Überfahren des Schachtes derzeit aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, muss der Verkehr nun am Schacht vorbei gelenkt werden. Als Sofortmaßnahme wird der schadhafte Schacht ausgebaut und vorübergehend durch eine Stahlplatte ersetzt welche dann bituminös überbaut wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich zu Beginn der kommenden Woche, sobald die notwendigen Bauteile geliefert sind, ausgeführt werden können.

