Städtische Parkhäuser werden günstiger

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Lange hat die Gmünder Stadtverwaltung an eine gemeinsame Lösung geglaubt. Das ist vorbei: „Jetzt reicht’s, jetzt ist’s genug“, sagt OB Richard Arnold. Die Stadt reagiert auf das Gebühren-​Gebaren von Apcoa. Sie macht das Parken in ihren Parkhäusern günstiger und sieht dies als Teil weiterer Mobilitäts-​Maßnahmen.

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

34 Sekunden Lesedauer



230

188

355

773

200

1200

Wegen der Auseinanderentwicklung mit Apcoa will die Stadt nun ihrerseits die drei Parkhäuser attraktiver machen, die ihr gehören: Stadtgarten, das sie selbst betreibt (Plätze), Parkdeck-​Rems (Plätze) und Fehrle-​Parkhaus (), die beiden letztgenannten sind verpachtet. Zu diesenPlätzen kommenoberirdische Plätze in der Stadt hinzu. Unter Apcoa-​Regie befinden sich gutParkplätze in City-​Center, Parler-​Markt und Remsgalerie.Die Stadt will Autos abfangen und in ihre Parkhäuser ziehen. Dafür setzt sie den Preishebel an: „Wir müssen wesentlich günstiger sein“, so OB Arnold. Mehr in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

550 Aufrufe

7 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 68