Alles erneuert: Spraitbacher Schule eingeweiht

Galerie (4 Bilder)

Fotos: rw

Rundum saniert, auf den neuesten energetischen und pädagogisch sinnvollen Stand gebracht – so präsentiert sich die Grundschule in Spraitbach. Jetzt wurde sie eingeweiht.

Freitag, 11. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

35 Sekunden Lesedauer



In der neben der Schule gelegenen Kulturhalle kam die ganze Schulgemeinschaft zur Einweihung zusammen, umrahmt von musikalischen Beiträgen der Mädchen und Jungen, die in grünen Schul-​Shirts auf der Bühne standen und sangen: die Schülerinnen und Schüler der sechs Grundschulklassen, die Lehrerschaft, die Eltern . Man habe sie wieder, die „alte, neue Schule“, nach fast zwölf Monaten harter Bauzeit mit Lärm und Staub, sagte Bürgermeister Johannes Schurr in seiner Begrüßung und in seinem Dank an die am Bau Beteiligten. Jetzt sei sie „größer, schöner, besser“ als zuvor. Spraitbach habe alles am Ort, auf kurzen Wegen erreichbar, „kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.“ Kosten von Sanierung und Erweiterung: 2 , 9 Millionen Euro.







Über die Einweihung berichtet die RZ vom 12 . Oktober.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Spraitbach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

163 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 72