Gsälz — probieren und informieren

Der Deutsche Hausfrauenbund (DHB) – Netzwerk Haushalt — ist am Samstag, 12 . Oktober, mit einem Stand in der Augustinerstraße (gegenüber Schuh Deichmann) vertreten und bietet dort Gsälz in allen Varianten an. Aber er informiert auch, wie man Früchte über eine längere Zeit haltbar machen kann.

Was früher dazu diente, die eingebrachten Früchte für den Winter haltbar zu machen, ist inzwischen allerdings an keine Jahreszeit mehr gebunden. So hat jede Jahreszeit ihre typischen Früchte, welche sich zu köstlichen Kreationen verarbeiten lassen. VonbisUhr hat man die Möglichkeit, all dies zu genießen oder Tricks und Tipps für die Zubereitung und Herstellung zu erfahren. Natürlich können die Köstlichkeiten auch erworben werden.

