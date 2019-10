Remstal Gartenschau: Über zwei Millionen Besucher und Lust auf mehr

Bei einer Abschluss-​Pressekonferenz, die am Freitag in den Weinbergen oberhalb von Weinstadt stattfand, zogen die Gesellschafter der Remstal-​Gartenschau Bilanz. Die Erwartungen seien nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen worden, so Gartenschau-​Geschäftsführer Torsten Englert.

Symbolisch trafen sich die Bürgermeister, LandräteCo zur Weinlese, um sozusagen die Früchte der bislang einzigartigen,Kilometer langen Gartenschau zu ernten. Friedlinde Gurr-​Hirsch, Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium war voll des Lobes angesichts der erfolgreichen Idee, dass sichKommuen und drei Landkreise zu einem solchen Ereignis zusammentun. „Sie sind alle Gewinner, und dieser Gewinn wird bleiben!“ Gartenschau-​Geschäftsführer Torsten Englert sprach in seiner Bilanz von über zwei Millionen Gästen, die seit. Mai durchs Remstal wanderten, radelten und den „Unendlichen Garten“ bewunderten. Es gebe nun Lust auf mehr. Englert lud schon jetzt zum geplanten Festival „Remstal Sommer″ ein. Offiziell endet die Remstal Gartenschau am. Oktober. Mehr zur Abschlussbilanz am Samstag in der Rems-​Zeitung.

