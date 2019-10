TSB Gmünd ist reif für den ersten Heimsieg

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Was gegen Neuenbürg und Weilstetten misslungen ist, soll nun gegen die zweite Mannschaft der HSG Konstanz am Sonntag, 18 Uhr, in der Großsporthalle klappen. Die Oberliga-​Handballer des TSB Gmünd sind heiß auf ihre ersten Pluspunkte vor heimischem Publikum und möchten den gelungenen Auftritt in Weinsberg nun zuhause bestätigen.

Freitag, 11. Oktober 2019

Timo Lämmerhirt

58 Sekunden Lesedauer



37

30

60

Nach zwei Niederlagen in Folge beim TV Bittenfeld II und daheim gegen den TV Weilstetten konnte der TSB Gmünd am vergangenen Sonntag die richtungsweisende Partie beim TSV Weinsberg überraschend deutlich mitfür sich entscheiden. Bei diesem verdienten Auswärtssieg präsentierte sich der Aufsteiger auf Anhieb hellwach und präsent. „Wir sind von Anfang an gut im Spiel drin gewesen und haben eine aggressive Abwehr stellen können“, nennt Stefan Klaus die Erfolgsfaktoren.Minuten lang habe seine Mannschaft hinten Stabilität verkörpert und sich zudem in der Offensive kaum Fehlwürfe geleistet. „Wir waren vorne effektiv und haben uns deshalb verdientermaßen diese wichtigen zwei Punkte gesichert“, so Klaus weiter.An diese mehr als ordentliche Vorstellung soll unbedingt angeknüpft werden, wenn am Sonntagabend die HSG Konstanz II in der Großsporthalle gastiert. Um nicht wie in den vorigen beiden Heimspielen gegen Neuenbürg und Weilstetten leer auszugehen. „Wir werden natürlich gegen Konstanz alles versuchen, um den ersten Heimsieg einzufahren. Das Selbstbewusstsein ist dafür jedenfalls da. Wir sind jetzt reif für den ersten Heimsieg, wissen aber auch, dass das Spiel gegen Konstanz eine große Herausforderung darstellt“, sagt Stefan Klaus.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

127 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 62