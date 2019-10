3 : 1 nach 0 : 1 : Erster Saisonsieg für die Volleyballerinnen der DJK Gmünd

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Caliskan

Nach zwei enttäuschenden Auftritten in den ersten beiden Saisonspielen gegen die beiden Aufsteiger aus Konstanz ( 1 : 3 ) und Mannheim ( 0 : 3 ) haben die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd daheim gegen den Absteiger TV Villingen ein ganz anderes Gesicht gezeigt und sich trotz eines 0 : 1 -Satzrückstands einen 3 : 1 ( 17 : 25 , 25 : 15 , 25 : 23 , 25 : 22 )-Heimsieg und die ersten drei Saisonpunkte verdient.

Samstag, 12. Oktober 2019

Alex Vogt

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Bis zum 17 : 17 ging es auch im vierten Satz eng her. Doch danach erspielte sich die entschlossener auftretende DJK Gmünd einen vorentscheidenden 22 : 17 -Vorsprung und verwandelte durch Svenja Baur den zweiten Matchball zum 25 : 22 und dem damit verbundenen verdienten 3 : 1 -Erfolg.





Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 14 . Oktober.



Die Gäste starteten in der Straßdorfer Römersporthalle druckvoller in die Partie. Der TV Villingen leistete sich zunächst weniger Fehler und verwandelte seinen ersten Satzball zumBis zumverlief der zweite Durchgang ausgeglichen, doch folglich präsentierten sich die Gmünder Einhörner mit der agilen Lisa Denzinger im Angriff mutiger und zogen vorentscheidend vomzumdavon. Ein gegnerischer Annahmefehler bescherte dasund den Satzausgleich. Auch im dritten und vierten Satz setzte sich die eindeutige Leistungssteigerung im Vergleich zu den vorigen beiden Partien auf Seiten derfort. Die Gastgeberinnen agierten stabiler in der Annahme, in der Abwehr und im Block und zwangen den Gegner durch ein variables Angriffsspiel zu mehr Fehlern. Hinzu kamen im dritten Satz die besseren Nerven in der entscheidenden Phase. Auf den-Gleichstand folgten drei Gmünder Punkte in Folge zum

