Apfeltag in Großdeinbach

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zu den Klängen des Musikvereins Großdeinbach unter der Leitung von Dietmar Schniepp fand am Samstag bereits zum sechsten Mal rund um den Dorfladen und das Backhäusle der Deinbacher Apfeltag statt.

Samstag, 12. Oktober 2019

Gerhard Nesper

34 Sekunden Lesedauer



13

30

Der neu gewählte Ortsvorsteher Gerd Zischka eröffnete pünktlich umUhr die Veranstaltung. Viele Stunden ehrenamtlichen Engagements in Planung und Bau zeigten heute ihr Resultat, so Zischka. Für diesen Aufwand in finanzieller und zeitlicher Art bedankte er sich bei allen beteiligten Personen und Firmen. Der Bau eines Gebäudes sei eine zeit– und arbeitsintensive Aufgabe, das Gebäude mit Leben zu füllen, eine sicherlich noch viel größere. Für die künftigen Backtage wünschte er einen guten Verlauf und rund um den Dorfplatz ein gutes und konstruktives Miteinander. Den Bäckern am heutigen Tag überreichte er eine Schürze mit dem Deinbacher Wappen. Mehr über den Apfeltag steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Großdeinbach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

159 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67