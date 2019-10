Fotografie-​Ausstellung in Wißgoldingen

Zur Vernissage unter dem Titel „ 100 Jahre Fotografie“ hatten die beiden Wißgoldinger Hobby-​Fotografen Rudi Hettich und Martin Klaus in die Räumlichkeiten des Bezirksamts eingeladen. Die Ausstellung kann bis Ende Januar 2020 besichtigt werden.

Während Rudi Hettich, Umweltpädagoge und Buchautor, Fotos von heimischen Säugetieren, Pflanzen, Makroaufnahmen von Insekten und Naturstimmungen aus unserer Umgebung, sowie Bilder von der Tierwelt in Skandinavien zeigte, hatte sich Martin Klaus auf unsere schöne Landschaft, Wißgoldingen zu verschiedenen Jahreszeiten, das Dorfgeschehen, Reisebilder, Bilder vergangener Jahrzehnte, sowie Studioaufnahmen aus dener Jahren spezialisiert. Ergänzt wurde die Ausstellung noch mit Fotos von Lennard Hettich zum Thema Naturkunst aus der Vogelperspektive. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

