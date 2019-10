Gartenschau kostet eine Million Euro mehr

Galerie (1 Bild)

Am Mittwoch bekommt der Bau– und Umweltausschuss sowie der Betriebsausschuss für Stadtentwässerung die Mehrkosten für die Remstal Gartenschau präsentiert. Zu den vorgesehenen Investitionskosten von rund 2 , 6 Millionen Euro kommt noch ein „kleines Milliönchen“ Euro dazu.

Samstag, 12. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

23 Sekunden Lesedauer



Äpfel waren in diesem Jahr Mangelware. Aber es hat sie gegeben – einen davon hat die Stadt Gmünd erwischt und muss nun in diesen „sauren Apfel“ beißen. Billig ist er auch nicht, er kostet halt mal so rund eine Million Euro! Wie sich die Summe zusammensetzt, kann man am Samstag in der Rems-​Zeitung lesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

164 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 79