Offene Türen an der Gemeinschaftsschule in Waldstetten

Um den Abschluss der Hochbauarbeiten der beiden Schulerweiterungsbauten im Primar– und Sekundärbereich gebührend zu feiern und der Öffentlichkeit die in den letzten Jahren getätigten Investitionen vorzustellen, hatte die Gemeinde und die gesamte Schulgemeinschaft am Samstag zu einem Tag der offenen Tür in die Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg eingeladen.

Mit einem humorvollen Sketch durch Meta und Hilde von der Putzkolonne, dargestellt von den Kolleginnen der Klosterbergschule Claudia Kopp und Dagmar Lorenz in breitem schwäbisch und schwer zu verstehenden Plattdeutsch, begannen die Feierlichkeiten, gefolgt von einem Lied der Leistungsgruppeunter der Leitung von Manfred Fischer. Abwechselnd begrüßten dann Schulleiter Andreas Elser und sein Stellvertreter Martin Hofmann die zahlreichen Gäste und warfen einen Blick zurück bis zum ersten Spatenstich des Grundschulerweiterungsbaus am. November. Trotz Regenwetter und schlammigem Untergrund sei die Freude riesig gewesen. Im Märzerfolgte der Spatenstich für den. Teil des Erweiterungsbaus, der Mensa und neuer Fachräume.Was sonst noch rund um die Schule geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

