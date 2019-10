Investitur von Pfarrer Jochen Leitner

Die evangelische Gemeinde in Großdeinbach hatte am Sonntag Grund zum Feiern: Nach der Begrüßung des Pfarrers Jochen Leitner und seiner Familie im November 2017 und seiner Ordination im April dieses Jahres folgte nun die Investitur. Der Gottesdienst wurde gestaltet von Dekanin Ursula Richter, Schuldekan Dr. Harry Jungbauer und dem Martin-​Luther-​Chor.

Sonntag, 13. Oktober 2019

Edda Eschelbach

„Die güld’ne Sonne voll Freud und Wonne“ – das erste Lied des Gottesdienstes hätte passender nicht sein können. Vor der Kirche lag der Kirchengarten, wo der Musikverein Großdeinbach schon für das anschließende Ständchen aufbaute, in goldener Oktobersonne, und im vollbesetzten Kirchenraum strahlten die Gäste. Schließlich so betonte auch Dekanin Ursula Richter, handle es sich um einen Tag der Freude. Wie dieser Freudentag verlief, erfahren Sie am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

