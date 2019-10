Kürbisfest in Lorch: Die Besucher kamen in Scharen

Galerie (6 Bilder)

Fotos: nb

Es war am Sonntag so wie immer, wenn das Kürbisfest im Kloster Lorch stattfindet – auf der großen Wiese vor den Toren des Klosters reihte sich ein Auto ans andere und auch wer sich vom Bahnhof zu Fuß auf den Weg zu dem Fest mit seiner über 20 -​jährigen Tradition begab, war in Gesellschaft von vielen anderen.

Sonntag, 13. Oktober 2019

Nicole Beuther

30 Sekunden Lesedauer



Die Besucher kamen in Scharen und wie so oft beim Kürbisfest zeigte sich auch nun wieder das Wetter von der schönsten Seite. Allein schon die Kulisse war es wert, einen Sonntagsausflug ins Kloster zu unternehmen: Die großen Bäume, die die Anlage säumen und deren Blätter gestern im Licht der Sonne in ihren schönsten Herbstfarben glänzten, entfachten einen ganz besonderen Zauber. Die RZ berichtet in der Montagausgabe.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

201 Aufrufe

7 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 74