TSV Essingen setzt nach Normannia-​Gala vorläufiges i-​Tüpfelchen

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen hat nach der Gala gegen den 1 . FC Normannia Gmünd nachlegen und sich auch im schwierigen Auswärtsspiel beim VfL Pfullingen am Ende mit 3 : 1 durchsetzen können. Matchwinner war Innenverteidiger Stergios Dodontsakis, der doppelt traf.

Sonntag, 13. Oktober 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 21 Sekunden Lesedauer



12

29

1

0

42

VfL

44

16

45

2

1

64

3

1

68

86

0

1

42

1

1

45

1

2

1

3

64

68

TSV-​Trainer Beniamino Molinari warnte ausdrücklich vor den offensivstarken Pfullingern – und das nicht zu Unrecht, wie die Partie schließlich zeigte. Essingen machte zu Beginn der Partie ordentlich. Ein Schuss von Patrick Funk wurde soeben noch zur Ecke geklärt, eine von vier in den ersten sieben Minuten. Kurz darauf setzte Tim-​Ulrich Ruth einen Kopfball nach einem Freistoß von Felix Nierichlo über das Tor (.). Danach ebbte die Partie etwas ab, dann wurde auch Pfullingen das erste Mal gefährlich: Kevin Haussmann verzog jedoch freistehend (.). Nach einem langen Funk-​Ball war dann aber Niklas Groiß durch und ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen:für den TSV (.). Deraber wehrte sich. Heiko Schall zwang Ewan Le Gallo mit einem Distanzschuss zur Parade (.), dann aber musste Le Gallo den Ball doch noch aus dem gehäuse holen. Nachdem Essingen nicht klären konnte, war es wieder schall, der aus rundMetern draufhielt – und traf (.).Essingen kam aber wieder druckvoll aus der Kabine, doch es war ein Standard, der helfen sollte. Nach einer Funk-​Ecke war es Dodontsakis zum ersten, der per Kopf zumeinwuchtete (.). Nur vier Minuten später drosch Funk einen Freistoß direkt aufs Pfullinger Gehäuse. Tim Becker konnte den Ball nur abprallen lassen, den Abstauber verwertete Dodontsakis zumfür den TSV (.).Nach einem Zusammenprall mit Matthias Dünkel musste kurz vor dem Ende noch Essingens Schlussmann Le Gallo verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Jakob Pfleiderer in die Partie (.) – am Sieg der Essinger änderte dies aber nichts mehr.Tore:Groiß (.),Schall (.),beide Dodontsakis (.,.).

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

164 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 75