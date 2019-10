Großer Abverkauf der Pflanzen der Remstal Gartenschau

Ein bisschen blutet den beiden schon das Herz, wenn sie zusehen, wie Palme für Palme, Rosmarin für Rosmarin oder Lavendel für Lavendel den Remspark für immer verlassen. Karoline Hirner und Karl-​Eugen Ebertshäuser begleiten die Remstal Gartenschau bis ganz zum Ende.

Am Samstag war der große Abverkauf all der vielen Pflanzen, die außerhalb der Blumenschauen ein halbes Jahr lang in der ganzen Stadt für schöne Plätze, schöne Schaugärten und eine wunderbare Atmosphäre gesorgt haben. Von den kleinsten Blumenstöckchen, die schon für fünf Euro angeboten wurden, bis zu den großen Bananenstauden, Oliven– und Zitronenbäumen und Palmen, deren Preise zwischenundEuro lagen, wurde alles den Kaufinteressenten angeboten. Wie der Verkauf der Pflanzen gelaufen ist, können Sie am.Oktober in der Rems-​Zeitung nachlesen.

