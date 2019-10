Hochwasserschutz im Remstal: Viertes Rückhaltebecken kurz vor der Fertigstellung

Rechtzeitig vor der Winter– und Hochwasserzeit nimmt der Wasserverband Rems an der B 29 bei Urbach sein viertes Sperrwerk mit Rückhalteraum in Betrieb. Voraussichtlich im November ist offizielle Einweihung.

Bei diesem Zweckverband handelt es sich um die allererste interkommunale und kreisübergreifende Gemeinschaft der Städte und Gemeinden im Remstal überhaupt. Der Zusammenschluss entstand zwar aus der Not heraus, doch steht der Verband gewissermaßen auch Pate für das Miteinander der erfolgreich abgeschlossenen Remstal Gartenschau. Auch viele Gartenschau-​Renaturierungsmaßnahmen entlang der Rems standen im Zeichen des immer wichtiger werdenden Hochwasserschutzes im Zeitalter des Klimawandels. Die Vorgeschichte: Im Februarwurde das Remstal durch ein verheerendes Hochwasser aufgeschreckt, als Schneeschmelze und tagelange Regenfälle zusammenkamen. Wie das Remstal zukünftig vor solchen Ereignissen geschützt werden soll, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

