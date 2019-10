Michael Segan kandidiert wieder

Der spannendste Punkt am Montagabend auf der Tagesordnung des Gemeinderats war die Ausschreibung für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Hier sollte der Hinweis erscheinen, ob der Amtsinhaber wieder kandidiert oder nicht mehr. Antwort: Bürgermeister Michael Segan tritt erneut zur Wahl an.

2004

2012

Nach seiner Wahl im Jahrhat Michael Segan die Wahl auch im Jahrgewonnen. Lange hat es Segan offen gelassen, ob er ein drittes Mal antritt. Doch die Ergebnisse bei der jüngsten Gemeinderatswahl hätten ihn in seiner Entscheidung, nochmals zu kandidieren, gestärkt, sagte er am Montagabend in der Gemeinderatssitzung. Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

