Auswanderer im 19 . Jahrhundert: Von Heubach nach Amerika

Die Migration ist immer noch ein strittig debattiertes Thema im Lande. Dabei wird oft vergessen, dass es noch gar nicht so lange her ist, als Deutschland selbst ein Auswanderungsland war. Bei der Volkszählung von 2010 gaben 50 Millionen US-​Amerikaner an, einen deutschen Migrationshintergrund zu haben – manche kamen aus Heubach.

Dienstag, 15. Oktober 2019

Die Gründe der Auswanderung sind vielfach: wirtschaftliche Not und Hungerkatastrophen, politische Verfolgung und religiöse Unduldsamkeit. Der Heubacher Stadtarchivar Dr. Michael Hensle hat viele Dokumente und Hinweise gefunden, dass Heubacher ihr Glück in der neuen Welt gesucht haben. Von manchen weiß man, dass dieser Plan erfolgreich war, von anderen verliert sich die Spur unmittelbar nachdem sie Heubach verlassen haben.







