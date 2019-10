Heubacher HV feiert ersten Heimsieg

Galerie (1 Bild)

Foto: Caliskan

Mit einem 26 : 23 daheim gegen die HSG Oberkochen/​Königsbronn haben sich die Bezirksliga-​Handballer des Heubacher HV ihren ersten Heimsieg dieser Saison sichern können.

Dienstag, 15. Oktober 2019

Alex Vogt

59 Sekunden Lesedauer



0

1

5

1

6

2

15

20

11

8





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16 . Oktober.



In der vergangenen Saison mussten sich die Heubacher gegen die HSG Oberkochen/​Königsbronn zweimal deutlich geschlagen geben, die Gäste spielten insgesamt eine sehr stabile Runde. Zwar hatte die Spielgemeinschaft im vergangenen Spiel – ebenso wie der HHV – deutlich in Treffelhausen verloren, dennoch lag die Favoritenrolle leicht bei der HSG, auch wenn diese am Sonntag etwas ersatzgeschwächt antreten musste.Dasmarkierte Rückraumhüne Lukas Eckhardt, danach waren die Heubacher sofort hellwach. Schön vorgetragene Angriffe und ein Abwehrbollwerk bescherten nach knapp acht Minuten eine fast nicht für möglich gehaltene-Führung. Als Tobias Müller daserzielte, sah sich die Gästebank bereits zu einer frühen Auszeit gezwungen. Diese sollte zunächst keine Wirkung zeigen, bis zur. Minute hatte der HHV auf fünf Tore Abstand erhöht.Bis zur. Minute passierte nicht viel, beide Mannschaften zeigten keine guten Angriffsleistungen. Den Heubachern sollte nun acht Minuten lang kein Treffer gelingen. Nach drei Gästetoren war das Spiel wieder offen. Die Hausherren konnten sich in dieser Phase auf ihren bärenstarken Torhüter Dennis Berger verlassen, der mehrere hochkarätige Chancen entschärfte. Ein folgendes Heubacher Time-​out trug Früchte. Nachdem ein Akteur der HSG für ein rotwürdiges Foul für zwei Minuten auf die Bank musste, konnte Schmidinger den ersehnten Treffer zur-Pausenführung erzielen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

136 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 70