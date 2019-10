Straßenbauarbeiten im Osten

Ab Mittwoch, 16 . Oktober, kann es aufgrund Straßenbauarbeiten am Fahrbahnrand und im Bereich der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Schwäbisch Gmünd von der B 29 Ost in Richtung Kreisel Buchauffahrt, zu leichten Beeinträchtigungen kommen.

Grund dafür sind Vorarbeiten im Hinblick auf die im Frühjahranstehende Sanierung der Remsbrücke. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.

