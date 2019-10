Das Soziale steht bei ihr im Mittelpunkt

Galerie (1 Bild)

Friedensschul-​Rektorin Daniela Maschka-​Dengler feiert am Mittwoch, 16 . Oktober, ihren 60 . Geburtstag. Das „Soziale“ stand und steht bei ihr das ganze Leben lang schon immer im Mittelpunkt.

Mittwoch, 16. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

45 Sekunden Lesedauer



1988

1997

2000

2001

Geboren ist Daniela Maschka-​Dengler in Deggingen, aufgewachsen in Esslingen. Schon früh begann bei ihr der Einsatz für Mitmenschen: Sie engagierte sich in der Jugendarbeit. Das setzte sich fort, als sie nach dem Abitur zum Studium an die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd kam: Sie wurde in den Allgemeinen Studentenausschuss AStA gewählt. Dem Studium folgte die Referendarszeit in Hattenhofen und Bad Boll. Doch zum Schuldienst kehrte die Pädagogin an den Ort ihrer Ausbildung zurück – wo sie dann auch blieb.startete sie an der Stauferschule umals Konrektorin an die Mozartschule in Hussenhofen zu wechseln. Seit dem Schuljahr/​ist Daniela Maschka-​Dengler Rektorin der Friedensschule auf dem Rehnenhof.Schon früh erkannte sie die vielseitigen Funktionen dieser Schule. Daher war es für sie naheliegend, sich um die Umwandlung der Grund– und Hauptschule zur Gemeinschaftsschule zu bemühen. Mit Erfolg – wie sie auch seither den Wandel gestaltet. Mehr über Daniela Maschka-​Dengler am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

169 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 69