Eine Million zusätzlich für Maßnahmen für Remstal Gartenschau

Es war eigentlich schon im Voraus klar, dass die Stadtverwaltung keinen Blumenstrauß vom Gemeinderat bekommen würde, wenn das Thema Mehrkosten der Remstal Gartenschau auf der Tagesordnung steht. Aber neben der Kritik gab es auch viel Lob für die gelungenen Maßnahmen.

Noch stand keine Beschlussfassung an, sondern die Vorberatung im Bau– und Umweltausschuss, der sich am Mittwoch mit dem satten Ausgabenplus von rundEuro zu befassen hatte. Dass das keine Kleinigkeit ist, war auch Oberbürgermeister Arnold und den Bürgermeistern Joachim Bläse und Julius Mihm klar. In seiner ausführlichen Erklärung, wie die Mehrkosten entstanden, machte Baubürgermeister Julius Mihm deutlich, dass in der Regel unvorhergesehene Ereignisse die Kosten derartig ansteigen ließen. Was die Ausschussmitglieder dazu sagten, erfahren Sie am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

