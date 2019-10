Jo Winters Natur-​Auflösung

Jo Winter macht nur wenige Worte, er lässt seine Kunst sprechen, Zeichnungen und Skulpturen. Reduzierter geht es kaum, doch es steckt eine von der Form gebändigte Energie in ihnen, eine poetische Kraft.

Mittwoch, 16. Oktober 2019

Jo Winter, der demnächstJahre alt wird und in Ammerbuch bei Tübingen lebt, kam über die Biologie zur Kunst. Während seines mit der Promotion abgeschlossenen Studiums lernte er am Zeicheninstitut der Universität Tübingen beiMartin Schmid das Sehen, wie er sagt. Er wechselte bald das Fach, nachdem er schon Mitte derer zu malen begonnen hatte. Zeichnen folgte später, vorJahren kam die Holzbildhauerei hinzu.Biologie war Jo Winter zu eingleisig, die Kunst schien ihm mehr zu versprechen im Hinblick auf ein komplexes Menschen– und Naturbild. Winters Kunst nahm die Gestalt einer „eindringlich sensiblen Eigenwelt“ an, wie Winters Heilbronner Künstler-​Kollege Peter Riek sagt, unabhängig von aktuellen Trends.„Er ist ein sehr reflektierender Künstler“, bemerkt Joachim Haller über Jo Winter. Zu sehen sindSkulpturen undZeichnungen in der Prediger-​Galerie vom. Oktober bis zum. November.

