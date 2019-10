Sicherheitstag: Polizeieinsatz in mehreren Gmünder Gaststätten

Foto: esc

Wer am Dienstagabend in einer der zahlreichen Gmünder Kneipen sein Bier getrunken hat, oder in einer Spielhalle sein Vergnügen suchte, dem konnte es passieren, dass er sich plötzlich mitten in einer Polizeikontrolle befand und nach seinen Personalien gefragt wurde.

Mittwoch, 16. Oktober 2019

Edda Eschelbach

Kollegen und Kolleginnen des Polizeipräsidiums Schwäbisch Gmünd, des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), der Drogengruppe, und vom Zoll machten sich im Rahmen des landesweiten Fahndungs– und Sicherheitstages auf zu einer großen Aktion im Gastronomiebereich der Gmünder Innenstadt. Was sie in den Kneipen und Spielhallen genau kontrollierten, und was sie dort zum Teil erlebten, erfahren Sie am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

