Start-​Ups sind auch Thema im Unterricht

Das Thema Existenzgründung ist für die Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Gmünd wichtig. Das ergab eine Umfrage in den Abiturklassen. Darauf reagierte der Verein Freunde und Förderer der kaufmännischen Schule Schwäbisch Gmünd mit einer Informationsveranstaltung.

Der Förderverein bietet den Schülerinnen und Schülern der kaufmännischen Schule unter anderem regelmäßig Veranstaltungen zu verschiedenen Themen an – so auch am Mittwochnachmittag unter dem Titel „Startup und KI – das in:it co-​working labStart-​ups stellen sich vor“. Dass dieser Themenbereich die Abiturklassen interessiert kam bei einer Umfrage heraus, die die Schulleiterin und erste Vorsitzende des Fördervereins, Karin Wagner, durchführte.

