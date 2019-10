Diamantene Hochzeit in der Gmünder Weststadt

Wenn Doris und Josef Zurmühl nach jenem Moment gefragt werden, an dem sie sich verliebt haben, dann müssen sie nicht lange nachdenken: Es war der Augenblick, an dem sich ihre Blicke zum ersten Mal trafen.

Die-​jährige Schwarzwälderin Doris Schelb war an jenem Novembertaggerade dabei, eine Postkarte in den Briefkasten beim Gmünder Postamt (heutiges HM-Geschäft) einzuwerfen, als der vier Jahre ältere Josef Zurmühl ihren Weg kreuzte. Noch am gleichen Abend folgte in der Kübele-​Brauerei das erste Kennenlernen. Die Liebe, die sie von Beginn an spürten, hält bis zum heutigen Tag an. Auch wenn Schwäbisch Gmünd nicht ihr Geburtsort ist, so wurde die Stauferstadt doch zu jenem Ort, der für beide Lebensglück bedeutete. Die Rems-​Zeitung hat sich mit dem Ehepaar unterhalten und berichtet in der Donnerstagausgabe.

