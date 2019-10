Bosch-​Werkfeuerwehr: Neues Sondereinsatzfahrzeug mit „Orkanstärke“ in Dienst gestellt

Ein ganz außergewöhnliches Feuerwehr-​Einsatzfahrzeug hat jetzt die Gmünder Bosch-​Werkfeuerwehr in Dienst gestellt, sozusagen einen Mega-​Fön, der im Nu für frische Luft beispielsweise in verquamlten Industriehallen oder Tunnelbauwerken sorgen kann.

Donnerstag, 17. Oktober 2019

Heino Schütte

In der hochtechnisierten Welt stellt nicht nur das Feuer selbst eine große Bedrohung für Mensch und Sachwerte dar, sondern mehr denn je auch Rauch, Ruß und Brandgase. Diese können Millionenschaden anrichten, wenn sie im Falle besipielsweise eines Indsutriebrandes nicht rechtzeitig aus den Räumen entfernt werden und sich auf hochempfindliche Maschinen niederschlagen. Mit ihrem Großlüfter kann die Bosch-​Werkfeuerwehr bis zu einer Million Kubikmeter Luft pro Stunde bewegen, dies bei Höchstleistung sogar in Orkanstärke (km/​h). Auf Anforderung steht das neue Sondereinsatzmittel auch anderen Kommunal– und Werkfeuerwehren in der Region zur Verfügung. Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

