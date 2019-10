Diskussionsabend zu Fakten und Wahrnehmung von Sicherheit

Wie steht es um die Sicherheit in Schwäbisch Gmünd? Genauer, wie steht es um das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt. Und was unternehmen Stadt und Polizei, um dieses Empfinden zu stärken?

„Da traut man sich gar nicht mehr vor die Tür“ war ein Diskussionsabend überschrieben den das Fritz-​Erler-​Forum, das Landesbüro der Friedrich-​Ebert-​Stiftung in Stuttgart, organisiert hat. Die Podiumsdiskussion wurde von Kolja Schwarz, Redaktion Recht und Justiz beim SWR , geleitet. Auf dem Podium im Leutze-​Saal des Congress-​Centrums Stadtgarten beantworteten Bürgermeiser Dr. Joachim Bläse, Stadtrat Uwe Beck (Fraktionsvorsitzender der SPD ), Gerald Jüngel (Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd), Eva Tschirren-​Necker (Vorstand Frauen helfen Frauen) und MdL Sascha Binder (innenpolitischer und Polizei-​Sprecher der SPD –Landtagsfraktion) die Fragen des Moderators und der Zuhörerschaft. Wie weit objektive Sicherheit und das persönliche Sicherheitsempfinden oder Ängste auseinanderklaffen verdeutlichte die Dikussion, über die Sie in der Rems-​Zeitung am 18 . Oktober mehr lesen können.



