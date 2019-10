Gmünder Innenstadt: Erneut rund 150 Teilnehmer bei Radler-​Demo am Freitagabend

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Trotz des Regenwetters haben sich am Freitag erneut rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Radler-​Demonstration in der Gmünder Innenstadt zusammengefunden.

Freitag, 18. Oktober 2019

Heino Schütte

33 Sekunden Lesedauer



150

„Critical Mass“ („kritische Masse“) so die Bezeichnung dieser besonderen Demonstrationskultur, zu der sich seit einigern Jahren vor allem in Großstädten scheinbar zufällig Radfahr– und verstärkt auch Klimaschutzaktivisten zusammenfinden, um in einem gemeinsamen Pulk Flagge zu zeigen. So auch gestern am frühen Abend in der Gmündert Innenstadt. Man traf sich zunächst auf dem Bahnhofsvorplatz, ehe die rundRadler zu einer gemeinsamen Tour auf dem Innenstadtring starteten. Besonders kritische Stellen wie der Glockekreisel wurden auf der Rundtour inspiziert. Eingefordert wird bei „Critical Mass“ vor allem die Gleichbehandlung des Verkehrsmittels Fahrrad mit dem motorisierten Individualverkehr, insbesondere die Verbesserungen der Radfahrbedingungen in Schwäbisch Gmünd. Polizei und kommunaler Ordnungsdienst begleiteten den Tross durch den Feierabendverkehr.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

337 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 48