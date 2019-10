TSB Gmünd holt einen Punkt beim Tabellenführer

In der Baden-​Württemberg-​Oberliga sind die Handballer des TSB Gmünd am Freitagabend beim bis dato noch verlustpunktfreien Tabellenführer SG Pforzheim/​Eutingen angetreten. Paradoxerweise fühlte sich das 29 : 29 -Unentschieden am Ende für den Außenseiter aus Gmünd wie eine Niederlage an.

TSB-​Trainer Stefan Klaus meinte nach dem Spiel: „Der ungeschlagene Tabellenführer feiert einen Punkt gegen uns. Das sagt alles. Wir können stolz auf diese Leistung sein.“









Mit gesenkten Köpfen verließen die TSBler das Spielfeld in der Bertha-​Benz-​Halle in Pforzheim, hatten sie doch über weite Strecken der Partie geführt. Zur Halbzeit lag der Aufsteiger deutlich mit, nachMinuten mitund zehn Minuten vor Ende mitvorne. Doch in den letzten zehn Minuten konnte diePforzheim/​Eutingen den Rückstand noch wettmachen und in der Schlussminute zum-Endstand ausgleichen. Auf Seiten des TSB Gmünd musste Yannik Leichs mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden.

