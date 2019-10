Zwei Ausstellungen: Julia Rhizoma und Jo Winter

Die Kunstfreunde gingen auf einen Spaziergang – weit auseinander lagen die beiden Ausstellungen ja nicht, die am Freitagabend zur selben Zeit eröffnet wurden.

Freitag, 18. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

In der Kunstvereins-​Galerie, wo Julia Rhizoma ihre Wort– und Weltbilder ausstellt, saß die Künstlerin schweigend am Boden und schrieb mit Feder und Tusche spiralige Wortketten auf Leinwand. Ihre Zeichnungen kombiniert sie mit Naturmaterial und Ritual, sie arbeitet dabei mit der Zeit (linkes Bild). In der Predigergalerie ging es konventioneller zu: Von Jo Winter werden dort Zeichnungen und Skulpturen gezeigt, die zu Gruppen arrangiert sind. Über Winters Werk sprach die Leiterin des Städtischen Galerie Böbingen, Corinna Steimel, über die Ausstellung im Kontext der einstigen Kirchenarchitektur Museumsleiter Max Tillmann, die Begrüßung hatte Bürgermeister Julius Mihm übernommen. Der Ausstellungstitel verweist auf die Themen, die Jo Winter umtreiben: „Das Leben trägt uns, und wir tragen das Leben“, so Corinna Steimel. Und es steckt die Frage darin: Was trägt uns?

