Die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd und der Handels– und Gewerbeverein ( HGV ) laden in diesem Jahr gemeinsam zu der Veranstaltung „Kürbis trifft Tag der Kulturen“ am Sonntag, 20 . Oktober, 13 Uhr bis 18 Uhr, in die Gmünder Innenstadt ein. Die Rems-​Zeitung stimmt in ihrer Samstagsausgabe auf den verkaufsoffenen Sonntag ein.

Samstag, 19. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

Der Erste BürgermeisterJoachim Bläse eröffnet umUhr den „Der Tag der Kulturen“ auf der Bühne am Stadtgarten. Der Tag der Kulturen findet in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt und bietet mit dem „Verkaufsoffenen Sonntag“ mit rundbisverschiedenen Geschäften ein tolles Rahmenprogramm für zahlreiche Besucherinnen und Besucher.In Schwäbisch Gmünd leben derzeit knappEinwohner, die ihre Wurzeln in rundverschiedenen Nationen haben. Wie sie ihren Weg nach Deutschland fanden, so kam auch der Hokkaido-​Kürbis von Japan über Amerika nach Deutschland. Deshalb wird der Hokkaido-​Kürbis auch in der Aktion „Kürbis TO GO“ in–Geschäften an die Kunden verteilt.

