Wochenende: Ist Kochen Kunst?

Ist der „goldene Herbst“ schon vorbei? Zumindest am Freitag sind die Temperaturen in den Keller gefallen, es hat geregnet und wer weiß, was uns am Wochenende bevorsteht. Eines ist sicher: Ein lesenswertes Wochenende!

Samstag, 19. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

In der Titelgeschichte geht es um die Frage, ob Kochen Kunst ist. Ein Gespräch mit Massimo Bottura, dem angeblich besten Koch der Welt. Außerdem gibt es in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung Tipps, wie man leichter durchs Leben kommt. Zum Beispiel wenn uns der Partner ärgert. Oder wenn aus eine rkleinen Bemerkung mal ein grißer Streit geworden ist. Dann ist Angriff nicht die beste Verteidung. Aber lesen Sie selbst. Die Rems-​Zeitung am Samstag:Seiten plusSeiten Wochenende-​Beilage ergibtlesenswerte Seiten. Viel Vergnügen!

