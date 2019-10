50 Jahre Friedenskirche in Pfahlbronn

Am vergangenen Wochenende feierte die Evangelische Kirchengemeinde Alfdorf bei herrlich warmem Spätsommerwetter ein Fest zum 50 -​jährigen Jubiläum der Friedenskirche in Pfahlbronn gleichzeitig zusammen mit dem Erntedankfest.

Mittwoch, 02. Oktober 2019

Edda Eschelbach

Nach wochenlangen Vorbereitungen startete das Wochenende in der vollbesetzten Friedenskirche mit einem Konzert des Chores „Online“ mit Band unter der Leitung von Carmen Bausch. Am Sonntag begannen die Feierlichkeiten mit dem Höhepunkt des Wochenendes, nämlich mit dem von Pfarrerin Barbara Rieth und DekaninJuliane Baur sehr eindrücklich gestalteten Festgottesdienst. Wie Pfahlbronn das Kirchenjubiläum im Einzelnen gestaltete, erfahren Sie am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

