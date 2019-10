Georg Penz wird 85

Georg Penz, der Orchestergründer und nimmermüde Förderer der Akkordeonmusik, feiert am 3 . Oktober den 85 . Geburtstag. Selbstredend mit einem Konzert, das ehemalige Schüler ihrem Lehrer geben.

Die Akkordeonmusik bestimmte und bestimmt das Leben des am. Oktoberin Vaskut, Ungarn, geborenen Georg Penz. Er kam schon in jungen Jahren nach Schwäbisch Gmünd, das ihm rasch zur Heimat wurde. Georg Penz gründete er das Akkordeonorchester Penz, das über die Jahrzehnte hin zu einem Begriff wurde: Es errang viele Preise und trug dazu bei, dass Akkordeonmusik an Ansehen gewann. Einen hohen Anspruch an das Können seiner Schüler und der Spieler in seinen Orchestern stellte der Orchesterleiter Penz immer – stand er doch selbst mit Herzblut und wahrer Leidenschaft hinter der Sache und konnte auf diese Weise motivieren.

