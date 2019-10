Kino-​Sessel zum Mitnehmen

„Begehrt sind die Pärchen-​Sitze“, sagt Carolin Ehrfeld. „Die sind ganz schnell weg“, weiß die Marketing-​Mitarbeiterin der Lochmann-​Filmbetriebe. Die Pärchensitze gehören zu der Gesamtzahl von 270 Plätzen im Saal 1 des Turmtheaters, dem größten von fünfen. Und dort beginnt jetzt der zweite Bauabschnitt des Kino-​Umbauprojekts.

Am Mittwoch läuft im Saal 1 um 20 Uhr der Film „Rambo: Last Blood“. Die Action dürfte schon richtig Lust auf das machen, was zwei Stunden später passiert: Stuhlausbau. Jeder Gast, der eine Karte vorweisen kann und sein Schraubwerkzeug mitgebracht hat, darf nach der Vorstellung so viele Kinosessel abmontieren und mitnehmen, wie er tragen kann. Der Saal ist für diese Vorstellung restlos ausverkauft. Ein Trost: Die Sessel der übrigen vier alten Kinosäle, die noch renoviert werden, werden auf die selbe Art an den Mann und die Frau gebracht.





Mehr über den Baufortgang am Traumpalast in der RZ vom 2 . Oktober.







Es macht aus den vorJahren zusammengebauten Kinos Turmtheater und Rex den Gmünder „Traumpalast“.

