Thomalla verlängert beim FCH bis 2023

Denis Thomalla wird seine Fußballschuhe auch in Zukunft für den Zweitligisten 1 . FC Heidenheim schnüren. Nachdem bereits Torhüter Vitus Eicher kürzlich ein neues Arbeitspapier unterschrieben hatte, verlängerte nun auch der 27 -​jährige Offensivspieler seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim FCH vorzeitig um drei Jahre bis zum 30 . Juni 2023 .

Mittwoch, 02. Oktober 2019

„Ich habe beim FCH und in Heidenheim meine fußballerische Heimat gefunden“, betont Denis Thomalla und fügt hinzu: „Mein Sohn ist hier geboren und ich fühle mich mit meiner Familie hier einfach sehr wohl. Deshalb freue ich mich auf die kommenden gemeinsamen Jahre, in denen ich mit dem FCH so erfolgreich wie möglich sein möchte!“Holger Sanwald ergänzt angesichts der Vertragsverlängerung: „Es freut uns sehr, dass sich mit Denis ein mittlerweile gestandener Profi zum FCH bekennt“, so der FCH-​Vorstandsvorsitzende. „Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und hat insbesondere in der vergangenen Saison seine Scorer-​Qualitäten unter Beweis gestellt.“ Thomalla spielt seit der Rückrunde der Saison/​für denHeidenheim. Zunächst für ein halbes Jahr vom polnischen Spitzenclub Lech Posen ausgeliehen, wechselte der Stürmer zur Spielzeit/​fest zum FCH. In bislangPflichtspielen kommt Thomalla auferzielte Treffer und elf Torvorlagen. In der laufenden Saison traf er beim Auswärtsspiel in Dresden. Vor seiner Zeit beim FCH und in Posen spielte der gebürtige Pforzheimer für die SV Ried aus Österreich, RB Leipzig und die TSG Hoffenheim, für die er bereits in der Jugend aufgelaufen war.

