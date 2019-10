Beim Tag der Kulturen: Neues Großdeinbacher Feuerwehrfahrzeug ist ein Hingucker

Über 20 Vereine und andere Institutionen beteiligen sich zur Stunde (Sonntagnachmittag) am Tag der Kulturen in Schwäbisch Gmünd. Auch Blaulichtorganisationen werben für ihre ehrenamtliche Arbeit. Hingucker ist das nagelneue Löschfahrzeug der Abteilung Großdeinbach der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd.

In seiner Eröffnungsansprache hatte BürgermeisterJoachim Bläse interessierte Bürger mit Migrationshintergrund ausdrücklich dazu aufgerufen, in der neuen Heimatstadt auch in den ehrenamtlich tätigen Hilfsorganisationen mitzuwirken. Entsprechend stark sind die Blaulichtorganisationen beim Tag der Kulturen im Remspark vertreten. Premiere hat dabei das neue Löschfahrzeug LFder Feuerwehr im Stadtteil Großdeinbach. Es wurde zusammen mit einem baugleichen Fahrzeug für die Abteilung Bettringen erst vor zwei Tagen beim Hersteller (Rosenbauer) abgeholt. Die beiden LFzählen somit zu den modernsten Einsatzfahrzeugen derAbteilungen umfassenden Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd.

