Gartenschau-​Abschlussfest: Zum Abschied ein vielfaches Dankeschön an die Remstäler

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Remstal Gartenschau ist am Wochenende mit einem interkommunalen Abschlussfest in Waiblingen endgültig zu Ende gegangen. Strahlender Abschluss bildete ein Feuerwerk.

Sonntag, 20. Oktober 2019

Heino Schütte

26 Sekunden Lesedauer



164

Die Repräsentanten aus allen teilnehmenden Kommunen und Landkreisen versammelten sich, um vor allem Geschäftsführer Thorsten Englert und den Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Klopfer zu danken und zu ehren. In das vielfache Danekschön wurden alle Remstäler einbezogen, die in den letztenTagen Enormes geleistet haben, um rund zwei Millionen Besucher zu empfangen und zu betreuen. In Schwäbisch Gmünd lebte das Gartenschau-​Flair am letzten Tag mit dem sonnigen Krautfest im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten nochmals so richtig auf. Mehr über das Gartenschau-​Abschiedswochenende am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

186 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 51