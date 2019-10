Kirchweihsonntag: Viel los in der Einkaufs– und Erlebnisstadt Schwäbisch Gmünd

Verkaufsoffener Kirchweihsonntag mit dem Tag der Kulturen plus Bilderbuchwetter in Schwäbisch Gmünd. Was will man mehr?

Sonntag, 20. Oktober 2019

Es sind traumhafte Bedingungen für tausende Bürger und Besucher der Stauferstadt, die aktuell (Sonntagnachmittag) auf verschiedenen Schauplätzen sowie besonders natürlich in der Geschäftswelt der Einkaufs– und Erlebnisstadt unterwegs sind. Der verkaufsoffene Kirchweihsonntag in der Innenstadt in Verbindung mit dem Tag der Kulturen im Remspark sind Anziehungspunkte. Bei sommerlichen Temperaturen herrscht Stadtfeststimmung.

