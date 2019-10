TSV Alfdorf/​Lorch wieder in der Spur

Galerie (2 Bilder)

Fotos: edk

Mit einem 33 : 28 -Sieg gegen den TV Neuhausen/​Erms sind die Herren des TSV Alfdorf/​Lorch in der Württembergliga wieder in die Spur gekommen, nachdem man zuletzt zweimal hintereinander verloren hatte. Das Team um Trainer Almir Mekic hat dadurch wieder den Sprung auf Platz zwei in der Tabelle gemacht.

Sonntag, 20. Oktober 2019

Rems-Zeitung, Redaktion

39 Sekunden Lesedauer



4

0

10

10

20

16

14

20

27

19

46

33

28

Alfdorf/​Lorch fand schnell und gut ins Spiel, lag nach sechs Minuten mitin Front, doch die Gäste spielten stark mit. So war der-Zwischenstand nachMinuten nicht überraschend. Alfdorf/​Lorch hatte zur Pause dann zwei Tore Vorsprung () und spielte dann starkeMinuten in der zweiten Halbzeit. BeimnachMinuten war das Spiel entschieden, wenngleich man im Hinterkopf immer noch das Spiel der vergangenen Woche hatte, wo man in der Schlussphase noch einen Siebentore-​Vorsprung hergab und um Ende leer dastand. Am Ende stand einauf der Anzeigentafel — verdient, wie es auch Gästetrainer Markus Bühner im anschließenden Interview eingestand. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

92 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 69