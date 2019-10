40 Jahre Sport– und Dorfgemeinschaft Buch

Foto: Karin Abele

Die Sport– und Dorfgemeinschaft Buch (SDG-​Buch) hat vier Jahrzehnte wunderbar hinter sich gebracht und hat viel vor sich, so Bürgermeister Frederick Brütting. Dies sei ein Moment, an dem man innehalten und das Erreichte feiern kann.

Montag, 21. Oktober 2019

Manfred Laduch

Was er in den vergangenen acht Jahren mit der Dorfgemeinschaft erlebt hat, fasste Brütting in Gedichtform unter dem Titel: „Bei os isch emmer ebbas los“ zusammen. Er lobte das Engagement und den Zusammenhalt der Bucher. Zusammen schwätzen, streiten, lachen, so sollen sie bitte weitermachen. Statt auf die Tasten zu tippen, können die Kinder noch richtig kicken. Was sonst noch bei der Jubiläumsfeier los war, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

