Die Parkplatznot der Anwohner der Gmünder Südstadt

Es ist ein Dilemma: Während die einen am Liebsten keine Autos mehr in der Innenstadt hätten, wollen die anderen wenigstens für ihr eigenes Fahrzeug einen Parkplatz in Wohnungsnähe. Eine dritte Interessengruppe sind die, die jeden Tag mit dem Auto aus der ganzen Region nach Gmünd in die Schule oder zur Arbeit fahren müssen.

Montag, 21. Oktober 2019

Edda Eschelbach

Seit es in der Gmünder Innenstadt nur noch drei Möglichkeiten gibt ein Auto abzustellen – nämlich Anwohnerparkplätze, Kurzzeitparkplätze oder die derzeit nicht grade günstigen Parkhäuser – drängen viele Arbeitnehmer in die Randgebiete der Innenstadt, auch in das Südstadt-​Quartier. Weil sie sich schon sehr lange und sehr massiv darüber ärgert, hat Monika Hieber nun Mitglieder mehrerer Gemeinderatsfraktionen zu einem Ortstermin eingeladen. Was sie sich davon erhofft und wie sie sich das vorstellt, erfahren Sie am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

