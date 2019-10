Lorcher Senioren standen im Mittelpunkt

Foto: Ulrich Rund

Die Senioren über 65 standen am Samstagmittag im Mittelpunkt in Waldhausen, unweit vom Mittelpunkt der Rems. Die Stadt Lorch hatte zum 40 . Mal zum Seniorennachmittag in die Remstalhalle eingeladen.

Montag, 21. Oktober 2019

Manfred Laduch

RundSeniorinen und Senioren aus Lorch waren gekommen, zum Großteil mit dem Bus, der die Besucher aus allen Ortsteilen aus Lorch abgeholt und später wieder zurückgebracht hat. Was an Programm geboten war, ist in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

