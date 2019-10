Marshall und Alexander im Stadtgarten

Nach 21 gemeinsamen Jahren sind sie fast so etwas wie ein hervorragend aufeinander eingespieltes Ehepaar. Entsprechend professionell fallen die Auftritte von Marc Marshall und Jay Alexander aus.

Etwas Besseres, als zwei Gäste, die etwas zu spät kommen und in der von ihnen gebuchten ersten Reihe nur noch einen Platz finden, kann einem Künstler kaum passieren. Marc Marshall begrüßte die Beiden per Handschlag, betätigte sich als Platzanweiser und brachte so von der ersten Sekunde eine aufgelockerte Atmosphäre ins Publikum.





Eine Besprechung des Konzerts steht in der RZ vom 22 . Oktober.



Was das Publikum wie am Samstagabend im Stadtgarten mit stehenden Ovationen quittiert.

