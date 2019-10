51 -​jähriger Mann wird vermisst

Seit Montagnachmittag wird der 51 -​jährige Heiko Heßelbach vermisst. Er verließ gegen 16 Uhr sein Haus in Rainau und seitdem unbekannten Aufenthalts. Es gibt Hinweise, dass er mit der Bahn gefahren ist und am Montagabend gegen 18 Uhr noch in Wallhausen (Landkreis Schwäbisch Hall) war.

Dienstag, 22. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet. Herr Heßelbach ist ca.cm groß, hat kurze dunkle gewellte Haare. Er war bekleidet mit einer roten oder braunen Outdoorhose und einer schwarzen Softshelljacke. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel./​oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Hier geht’s zu dem Bild des Gesuchten.

