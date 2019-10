AOK Ostwürttemberg hat neuen Geschäftsführer

Der Verwaltungsrat der AOK Baden-​Württemberg hat Hans-​Joachim Seuferlein zum neuen Geschäftsführer der AOK –Bezirksdirektion Ostwürttemberg ab 1 . November 2019 bestellt. Mit der Entscheidung folgt der Verwaltungsrat den Empfehlungen des Vorstandes und dem einstimmigen Votum des Bezirksrats der AOK –Bezirksdirektion Ostwürttemberg.

Hans-​Joachim Seuferlein wird damit Nachfolger von Josef Bühler, der seitGeschäftsführer der–Bezirksdirektion gewesen ist und zum. Oktober in die Hauptverwaltung dernach Stuttgart wechselte. Dort hat er die unternehmensweite Querschnittsaufgabe des Koordinators und Leiters für Sicherung und Weiterentwicklung der landesweiten ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung übernommen.Hans-​Joachim Seuferlein bringt für seine neue Position langjährige Führungserfahrung in derBaden-​Württemberg mit: Der-​jährige kamzur Südwestkasse und erfüllt seit zwölf Jahren Funktionen im oberen und Top-​Management. Seit Aprilist er stellvertretender Geschäftsführer der–Bezirksdirektion Ulm-​Biberach. „Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als Geschäftsführer, die gerade in Ostwürttemberg hohe Komplexität und enorme Herausforderungen mit sich bringt“, sagt Hans-​Joachim Seuferlein . „Im Mittelpunkt des Handelns steht für mich immer die bestmögliche Versorgung unserer Versicherten.“ehr alsVersicherte hinzugewonnen werden.

